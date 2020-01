Bolsonaro e primeiro-ministro da Índia defendem reforma em conselho da ONU

A ideia de o Brasil ocupar um assento no Conselho é antiga, bem como as propostas de reforma da ONU (foto: Alan Santos/PR)

, Narendra Modi, afirmaram neste sábado, 25, que ambos os países defendem uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. As declarações foram dadas após a"São dois grandes países. Estamos entre as dez maiores economias do mundo, juntos somos 1,5 bilhão de habitantes",em que está hospedado na capital indiana para uma missão presidencial de quatro dias. "Acredito que seria bom para o mundo Brasil e Índia estarem nesse clube".Modi comentou em seu discurso que as visões e. "Nossas visões em vários desafios enfrentados pelo mundo de hoje são muito parecidas. Nossa parceria nos BRICS (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) , a reforma no Conselho de Segurança da ONU e outras organizações internacionais.". Apenas os membros permantentes - Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido - têm poder de veto na organização, em um composição que em grande parte reflete oA ideia de o Brasil ocupar um assento no Conselho é antiga, bem como as propostas de reforma da ONU. Desde os anos 90, países emergentes argumentam que o poder de veto não poderia estar limitado aos cinco países. Brasil e Índia ainda seque os incluísse, sob a justificativa de que tal formato seria uma melhor representação do cenário político atual.