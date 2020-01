Bloqueio do setor petrolífero líbio provocou queda de 75% da produção

A produção de petróleo caiu 75% na Líbia devido ao bloqueio de campos e terminais de petróleo desde 18 de janeiro, informou a Companhia Nacional de Petróleo (NOC).

A produção caiu de 1,2 milhão de barris por dia (bpd) para pouco mais de 320 mil bpd, informou a empresa estatal.

Esse colapso causou perdas estimadas em mais de 256 milhões de dólares, segundo a mesma fonte.

Os campos e portos de petróleo mais importantes do leste e do sul do país foram bloqueados por forças leais ao marechal Khalifa Haftar, que controla o leste do país.