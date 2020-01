Fechamento de campos de petróleo já custou mais de US$ 255 milhões à Líbia

O fechamento de campos de extração de petróleo e de refinarias na Líbia gerou prejuízos de mais de US$ 255 milhões até a última quinta-feira, 23, segundo a petroleira estatal do país. Os campos foram bloqueados em uma ação de grupos tribais leais ao comandante militar Khalifa Hifter, rival do governo líbio, em meados de janeiro.



Segundo a Companhia Nacional de Petróleo da Líbia, a produção de petróleo do país caiu de 1,2 milhões de barris por dia para 320.145 barris por dia. "Até 23 de janeiro de 2020, a perda acumulada de produção chegou a 3.807.319 barris em seis dias", disse, em comunicado publicado neste sábado.



Os grupos tomaram controle de diversos terminais de exportação na costa leste do país e de campos de petróleo na região sul, em uma tentativa de desafiar o governo baseado em Trípoli, que é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). As áreas são controladas pelo comandante militar.



O petróleo é a base da economia da Líbia, que tem a nona maior reserva do óleo do mundo e a maior da África. A commodity é um fator chave da guerra civil no país.