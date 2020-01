Explosão em armazém nos EUA deixa dois mortos e 20 feridos

Uma grande explosão destruiu um armazém em Houston, no estado do Texas, Estados Unidos, matando dois trabalhadores, danificando prédios e casas próximas e acordando moradores, disseram autoridades.



A explosão aconteceu por volta das 16h30, na sexta-feira, 24, dentro de um prédio da Watson Grinding and Manufacturing, que fabrica válvulas e fornece revestimentos com spray térmico para equipamentos em vários setores, disseram autoridades. O edifício foi reduzido a destroços e detritos, e algumas construções vizinhas sofreram grandes danos em suas paredes e telhados.



No acidente, morreram os funcionários Frank Flores e Gerardo Castorena, de acordo com o chefe de polícia Art Acevedo. Os dois chegaram ao local de trabalho mais cedo e estavam usando a academia quando a explosão aconteceu, disse o prefeito Sylvester Turner.



De acordo com autoridades, outras 20 pessoas ficaram feridas, duas que trabalhavam em armazéns e outras 18 de casas e empresas vizinhas, disse Turner. Nenhum dos ferimentos foi considerado potencialmente fatal.



Autoridades locais e federais estarão no local pelos próximos três a quatro dias trabalhando nas ruínas para determinar o que causou a explosão, disse Acevedo. As autoridades não acreditam que a explosão tenha sido intencional, embora haja uma investigação criminal em andamento, disse ele.



O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Pena, disse que equipes de materiais perigosos prenderam a válvula em um tanque de propileno de 2.000 galões (7.571 litros) que estava vazando. O propileno é um gás incolor usado para produzir produtos químicos em plásticos, borracha sintética e gasolina. É altamente inflamável e pode explodir em um incêndio. Pessoas expostas ao propileno podem ficar tontas e o gás também pode causar danos no fígado.