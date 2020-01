O governo de Hong Kong declarou emergência com o surto de coronavírus e vai fechar escolas primárias e secundárias até o dia 17 de fevereiro. A chefe do Executivo da cidade, Carrie Lam, também anunciou neste sábado, 25, um bloqueio dos transportes para a cidade de Wuhan, na China, epicentro do caso. Hong Kong já confirmou cinco casos do novo vírus.