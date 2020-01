Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL), uma empresa líder global em tecnologia, apresentou hoje o Wave Maker Awards 2020, celebrando os campeões mundiais de boa vontade de todo o mundo. A cerimônia de premiação, realizada no HCL Pavilion em Davos, celebrou organizações e indivíduos apaixonadamente comprometidos com causas nobres como diversidade e inclusão, educação e elevação da comunidade, meio ambiente e sustentabilidade e tecnologia para a mudança. A convidada especial do prêmio foi a lenda australiana do críquete Glenn McGrath, que também é fundadora da McGrath Foundation, que fornece suporte para mulheres australianas diagnosticadas com câncer de mama e suas famílias.

Os ganhadores do prêmio foram; Lois Auta, Fundadora e Diretora Executiva da Cedar Seed Foundation, que apoia pessoas com deficiência a participar de todos os aspectos da vida; Chido Govera, Fundador e Diretor da The Future of Hope Foundation (TFoHF), que apóia membros marginais e vulneráveis da sociedade por meio de iniciativas empresariais e de autodesenvolvimento; Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, que defende oportunidades de desenvolvimento e educação para crianças no Brasil; Martin Burt, Fundador e CEO da Fundación Paraguaya, uma empresa social que busca reduzir a pobreza e o desemprego em todo o mundo; Lauren Woodman, CEO da NetHope, que capacita as organizações comprometidas a mudar o mundo através do poder da tecnologia; Njideka U. Harry, Presidente e CEO da Youth for Technology Foundation, uma organização internacional sem fins lucrativos de tecnologia da educação; Asha de Vos, Fundadora e Diretora Executiva da Oceanswell, que trabalha para melhorar a saúde dos oceanos do mundo por meio de pesquisa e defesa da conservação marinha; Kerstin Forsberg, fundador e diretor da Planeta Océano, que trabalha para conservar e restaurar ambientes costeiros e marinhos; e Caroline Casey, fundadora e diretora do The Valuable 500, um movimento global que coloca a deficiência na agenda de liderança empresarial.

Cada premiado foi avaliado de acordo com os valores da HCL e escolhido com base na influência positiva e transformação única alcançadas em suas comunidades ao longo do ano passado. Além disso, os vencedores foram reconhecidos por incorporar um nível de empreendedorismo às suas iniciativas.

"A HCL está comprometida em desenvolver um mundo melhor para o futuro e avançar nas maneiras pelas quais as organizações aproveitam a inovação para melhorar vidas e experiências para cidadãos globais", disse C. Vijayakumar, Presidente e CEO da HCL Technologies. "Esse objetivo pode ser melhor alcançado através de relacionamentos e parcerias duradouras entre organizações com idéias semelhantes e líderes globais visionários. Os reconhecidos pelo nosso Wave Maker Awards são exemplos fantásticos do impacto positivo que os campeões da boa vontade estão tendo na entrega da mudança que o mundo precisa, e é nossa grande honra reconhecer suas realizações."

Os prêmios integram o histórico da HCL de iniciativas filantrópicas e do compromisso com a convicção central de alcançar vidas de uma maneira positiva. Além disso, os prêmios refletem o tema abrangente dos programas HCL no WEF, que abordam como os líderes empresariais podem apoiar iniciativas globais, regionais e nacionais que geram impactos ambientais, sociais e econômicos positivos para todos. A Plataforma de Ecossistema 2030 da HCL está possibilitando discussões entre os principais inovadores e futuros líderes, em torno da convergência de inovação, engenhosidade humana e pensamento crítico para criar modelos de negócios sustentáveis e inclusivos.

