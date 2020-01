Soldados dos EUA sofreram concussão cerebral no ataque iraniano no Iraque

Cerca de trinta soldados americanos sofreram lesões cerebrais traumáticas ou concussões em um recente ataque aéreo iraniano contra uma base militar no Iraque que abrigava tropas estrangeiras, informou o Pentágono nesta sexta-feira.

"No total, 34 soldados foram diagnosticados com concussões e TCE (lesão cerebral traumática)", disse o porta-voz do Pentágono Jonathan Hoffman a repórteres.

A informaçãocontradiz as afirmações iniciais do presidente Donald Trump de que nenhum americano foi ferido no ataque à base de Ain al Asad (oeste do Iraque).