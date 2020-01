Bolívia suspende relações diplomáticas com Cuba

O governo interino da Bolívia suspendeu nesta sexta-feira suas relações diplomáticas com Cuba depois de descrever como "inadmissíveis" as declarações do ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que chamou a presidente boliviana Jeanine Áñez de "golpista autoproclamada".

"O Ministério das Relações Exteriores do Estado Plurinacional da Bolívia informa à opinião pública nacional e internacional que tomou a decisão de suspender as relações diplomáticas com a República de Cuba a partir da data", disse o ministro das Relações Exteriores boliviano Yerko Nuñez.