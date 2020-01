Seis mortos em tiroteio na Alemanha

Um tiroteio em Rot am See, no sudoeste da Alemanha, fez seis mortos, segundo a imprensa local, enquanto a polícia anunciou "provavelmente" vários mortos.

O tiroteio, cujo suposto autor foi preso, aconteceu na parte da tarde na região próxima de Stuttgart.

Várias pessoas também ficaram feridas, de acordo com a polícia, que mobilizou um importante dispositivo de segurança.

As vítimas são todas membros da mesma família, segundo o jornal Bild, enquanto a polícia indicou apenas que as pessoas envolvidas no tiroteio se conheciam.

O suposto atirador é um homem nascido em 1983, de acordo com o Bild. Ele agiu sozinho e não há indicação da participação de um cúmplice, segundo a agência de notícias alemã Dpa.

O tiroteio aconteceu por volta das 12h45, horário local (8h45 de Brasília), perto da estação de Rot am See, uma localidade de 5.200 habitantes perto da cidade de Heidelberg, no estado regional de Baden-Württemberg.