Forte explosão danifica casas em Houston

Uma forte explosão foi registrada na manhã desta sexta-feira (24) na cidade de Houston, no Texas - anunciaram as autoridades locais no Twitter.

A polícia informou que está respondendo à deflagração e advertiu todos os motoristas para evitarem a área oeste da cidade.

A explosão ocorreu por volta das 4h15, horário local (7h15, horário de Brasília), em um prédio no noroeste da cidade, provocando grande quantidade de fumaça, segundo a imprensa americana.

Pelo menos uma pessoa foi levada para o hospital, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

"Vamos informar a possível causa da explosão assim que tivermos informações concretas", disse Samuel Pena, chefe dos bombeiros de Houston, no Twitter.

"Esta ainda é uma cena ativa. Evitem a área. Nenhuma ordem de evacuação foi dada no momento", acrescentou Pena.

Quase todas as casas da região sofreram danos, informou o canal local KPRC2.

"Quebrou todas as janelas da nossa casa, explodiu todas as portas da garagem por aqui... e, mais perto da explosão, os telhados e as paredes sofreram danos. Não sabemos o que foi", relatou Mark Brady, morador de Houston, ao canal local KPRC2.

"É um desastre", disse ele.

Outro morador, chamado apenas de Kim, disse que sua "casa foi completamente arruinada. Todo o teto desabou sobre nós. Ficamos presos, e uma família veio nos ajudar", completou.