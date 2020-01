Encontrados 23 migrantes no interior de caminhão frigorífico na Bélgica

Um total de 23 migrantes foram encontrados dentro de um caminhão frigorífico nesta quinta-feira (23) nas proximidades do porto belga de Zeebrugge. Eles buscavam chegar ao Reino Unido.

Em comunicado oficial do Ministério Público de Bruxelas, "nenhum deles corre perigo de vida", apesar da temperatura verificada no interior do veículo, que marcava 2 graus celsius.

Até o momento, a investigação aponta que o grupo de migrantes, que se identificam como sendo eritreus, tinham embarcado no caminhão na noite anterior em um ponto da estrada próximo a Waremme, a leste de Lieja.

De acordo com a promotoria, o grupo tinha como objetivo chegar ao Reino Unido, mas o caminhão foi descarregado em uma empresa da zona industrial de Zeebrugge, local onde foram descobertos.

A polícia impediu a continuação da viagem dos 23 migrantes. A Polícia Federal explicou que entre os integrantes do grupo havia três mulheres e alguns deles eram sudaneses.

Em outubro, a atenção internacional se voltou à cidade de Zeebrugge. O local abriga um porto onde um caminhão frigorífico desembarcou rumo ao Reino Unido, e no qual foram encontrados 39 corpos de migrantes vietnamitas.

Por causa dos acontecimentos recorrentes no local, o governador da província de Flandres Ocidental, Carl Decaluwé, solicitou reforços para a fiscalização realizada em Zeebrugge e em toda a costa.

Na última terça-feira (21), uma embarcação naufragou em frente a De Panne. Dos 14 migrantes que estavam a bordo, seis foram presos. As forças de segurança não conseguiram encontrar os outros oito, que parecem ter conseguido chegar à costa.

Neste último caso, dois afegãos suspeitos de tráfico humano foram detidos ontem (22).