Merkel: Saída do Reino Unido vai incentivar UE a aumentar competitividade

A chanceler alemã Angela Merkel disse que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o Brexit, vai incentivar o bloco a aumentar sua competitividade comercial, já que passará a ter um novo concorrente. Em discurso durante o Fórum Econômico Mundial, que acontece esta semana em Davos, na Suíça, Merkel reafirmou que a separação é um "toque de despertar" para os europeus.



Segundo a chanceler, Londres sempre se mostrou refratário à ideia de integração, sobretudo no que diz respeito à livre circulação de pessoas, mesmo depois de se juntar à UE. "O Reino Unido nunca foi um membro feliz", destacou.



Durante o evento, Merkel também falou sobre a necessidade de reformas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e a transição da matriz energética alemã para geração por fontes renováveis.