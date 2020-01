As autoridades chinesas anunciaram nesta quinta-feira a primeira morte devido ao novo coronavírus nos arredores de Hubei, província no centro do país onde se acredita que o vírus tenha surgido.

A comissão sanitária da província de Hebei, no norte, na fronteira com Pequim, disse em comunicado que um homem de 80 anos diagnosticado com o novo vírus morreu na quarta-feira, elevando o número de mortes para 18.