Julgamento de ator Cuba Gooding Jr. por agressões sexuais começará em abril

O julgamento contra o ator Cuba Gooding Jr. por agredir sexualmente três mulheres começará em 21 de abril, decidiu nesta quarta-feira (22) um juiz de Manhattan, no mais recente caso do movimento #MeToo a chegar aos tribunais.

O ator de 52 anos é acusado de tocar de forma inadequada uma mulher em um restaurante de Nova York em setembro de 2018.

Um mês depois, o ator teria beliscado as nádegas de uma segunda mulher em uma discoteca e tocou os seios de uma terceira em um bar de Nova York em junho de 2019.

Ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante em 1997 por seu papel em "Jerry Maguire", Gooding Jr. alega inocência das seis acusações contra ele, sendo que as três mais importantes poderiam resultar em um ano de prisão cada uma.

Curtis Farber, juuz da Suprema Corte de Nova York, também determinou nesta quarta-feira que a Promotoria pode chamar como testemunhas outras duas mulheres que também dizem ter sido vítimas do ator, embora suas acusações não sejam suscetíveis de processos criminais.

Farber proibiu o comparecimento de outras 17 mulheres que o promotor de Manhattan, Cyrus Vances, também tinha pedido que depusessem, para evitar "preconceitos indevidos" contra o ator.

O julgamento do ator será o terceiro contra um famoso resultante do movimento #MeToo a chegar aos tribunais este ano. Os outros dois são contra o ex-produtor Harvey Weinstein, em Nova York, e o astro do R&B; R. Kelly, que também deve ter início em abril em Chicago.