Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

A Project Management Institute (PMI) lançou hoje seu "Potencial de Ganhos: Pesquisa de Salários de Gestão de Projetos" o que revela uma vantagem significativa no potencial de ganho para profissionais que possuem o certificado Project Management Professional (PMP)®. Segundo a pesquisa, pessoas que responderam com uma certificação PMP relataram salários médios mais altos do que aqueles sem certificação PMP - 22% mais altos, em média, nos 42 países pesquisados. As novidades nesta edição são as informações salariais de cinco países não cobertos anteriormente - Indonésia, Paquistão, Filipinas, Portugal e Rússia.

A 11ª edição da pesquisa incorpora informações de mais de 32.000 profissionais de gestão de projetos em 42 países. A pesquisa bienal abrangente oferece informações sobre o valor das habilidades, experiência e certificações de gestão de projetos. É uma fonte de dados líder no setor, dando aos profissionais de gestão de projetos uma maior conscientização sobre seu potencial de ganhos - e ajudando empregadores, comitês de remuneração, departamentos de recursos humanos e recrutadores executivos a determinar melhor as faixas salariais.

"Para atender às crescentes necessidades da Economia de Projetos, há uma demanda crescente por profissionais de gestão de projetos com as habilidades e qualificações corretas", disse Sunil Prashara, Presidente e Diretor Executivo do PMI. "Esta crescente demanda e interesse na gestão de projetos, sendo uma habilidade essencial a todas as empresas, independentemente do setor, está atraindo oportunidades competitivas de remuneração. Nossa Pesquisa de Salários é uma ferramenta crucial para organizações que buscam preencher cargos de gestão de projetos, bem como para indivíduos que competem para se qualificar a estas funções em todo o mundo."

Quase três quartos dos participantes da pesquisa (72%) relatam que sua remuneração total, incluindo salário, bônus e outras formas de remuneração, aumentou nos 12 meses anteriores na conclusão da pesquisa. Cerca de um quarto (28%) relatou aumentos de pelo menos 5% neste período.

Quando convertido a dólares norte-americanos usando taxas de câmbio normais, o salário médio varia consideravelmente entre os profissionais do projeto de país para país. Os países em que os profissionais do projeto relatam os maiores salários médios são Suíça (US$ 132.086), EUA (US$ 116.000) e Austrália (US$ 101.381). Semelhante às variações salariais medianas, a taxa de aumento salarial varia bastante de país para país. No entanto, em praticamente todos os países incluídos na pesquisa, o salário aumenta quando os profissionais recebem mais responsabilidades. O aumento mais drástico ocorre nas Filipinas, onde os aumentos salariais medianos variaram de US$ 17.247 para um gerente de projetos I a US$ 24.524 para um gerente de projetos II e US$ 36.167 para um gerente de projetos III. Os detentores de certificação PMP demonstram os maiores aumentos salariais nas Filipinas e na Indonésia - onde relatam um salário médio acima de 80% mais alto do que aqueles que não possuem a certificação.

Sobre a Pesquisa

A décima primeira edição do PMI, Potencial de Ganhos: Pesquisa de Salários de Gestão de Projetos, se baseia nos recursos adicionados para a décima edição. O Departamento de Pesquisa de Mercado do PMI continua a desenvolver esta oferta valiosa para melhor atender a comunidade mundial de gestão de projetos. O relatório da décima primeira edição está baseado em informações salariais autorreferidas de mais de 32.000 profissionais de gestão de projetos. A metodologia de amostragem aleatória estratificada utilizada para este estudo resulta na capacidade de relatar dados significativos de compensação para 42 países. O relatório inclui oito descrições / níveis principais de posição no relatório dos dados. O PMI trabalhou com uma empresa de pesquisa terceirizada, bem como com um grupo de voluntários de membros do PMI, para tornar estas descrições o mais significativas e "reais" possíveis. O uso destas descrições de posição para tabular os dados ao longo deste relatório torna estas informações úteis a todos - de gerentes de projeto iniciantes a executivos seniores em gestão de projetos. O relatório completo está disponível em https://www.pmi.org/learning/careers/project-management-salary-survey.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a associação líder mundial para aqueles que consideram a gestão de projetos, programas ou portfólios sua profissão. Por meio de advocacia, cooperação, educação e pesquisa globais, trabalhamos para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para a Economia de Projetos: a economia futura em que trabalho e indivíduos são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Com 50 anos em ação, trabalhamos em quase todos os países do mundo para aprimorar carreiras, melhorar o sucesso organizacional e amadurecer ainda mais a profissão de gestão de projetos mediante normas, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, maiores redes e perspectivas mais amplas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200122005758/pt/

Mary Ortega mary.ortega@pmi.org +1 610 356 4600 X7030

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.