Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Jerusalém

Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém, receberá cerca de 40 líderes de todo o mundo na quinta-feira para comemorar o 75º aniversário da libertação do campo nazista em Auschwitz, onde mais de um milhão de judeus foram mortos.

O memorial, criado em 1953, é uma instituição estatal cujo objetivo principal é perpetuar a memória do genocídio do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, na qual morreram 6 milhões de pessoas, principalmente na Europa.

No coração do complexo de 20 hectares situado em uma floresta, o museu recebe cerca de 1 milhão de visitantes por ano, de acordo com Iris Rosenberg, seu porta-voz.

"Yad Vashem é o maior memorial do Holocausto no mundo", disse ele à AFP. Além dos turistas, "pesquisadores e historiadores vêm aprender sobre esse genocídio e a escola internacional de ensino do Holocausto recebe centenas de professores e estudantes de todo o mundo", acrescentou.

A reconstituição de uma parte do gueto de Varsóvia, o modelo do campo de Auschwitz, fotografias de sobreviventes tiradas pelos soldados aliados durante a libertação dos campos de concentração: no museu, gratuitamente, os visitantes seguem um passeio que descreve com imagens, filmes e objetos de época da história do Holocausto, desde a ascensão do nazismo na Alemanha na década de 1930 até a libertação dos campos em 1945.

A visita termina com uma saída para uma grande esplanada com vista para Jerusalém, que oferece uma sensação de liberdade após a visita, que pode ser cansativa.

- Trabalho de investigação -

Desde 1963, Yad Vashem propõe dar testemunhos do reconhecimento do Estado de Israel àqueles que salvaram os judeus das garras dos nazistas, colocando em risco suas próprias vidas.

Esses heróis recebem o título de "Justo entre as nações" e seus nomes, mais de 40.000, em 2019, estão inscritos em paredes de pedra na floresta adjacente ao memorial, cercadas por árvores plantadas em sua memória.

A outra missão de Yad Vashem é a busca de nomes de todas as vítimas do Holocausto.

Na Sala dos Nomes, pastas contendo as identidades dos milhões de vítimas do genocídio são expostas sob uma grande cúpula.

No parque, as velas são alinhadas em uma caverna subterrânea em homenagem às crianças judias assassinadas.

Mais de 1 milhão de vítimas permanecem desconhecidas e Yad Vashem continua sua busca nos arquivos disponíveis para completar seu banco de dados.

A instituição publicou centenas de testemunhos de pessoas resgatadas e também livros sobre as diferentes comunidades judaicas atingidas pelo genocídio.

A biblioteca do monumento abriga cerca de 120.000 títulos em 54 idiomas, de acordo com seu site.

Yad Vashem é um ponto praticamente inevitável para líderes estrangeiros que visitam Jerusalém.

Mas para Rosenberg, a cerimônia que marcará na quinta-feira o 75º aniversário da libertação de Auschwitz é um "evento sem precedentes, que vem confirmar a nossa mensagem ao mundo: o antissemitismo não é um problema apenas dos judeus, mas da sociedade. E quando os judeus estão em perigo, as sociedades estão em perigo".