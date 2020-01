Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union (NYSE: WU) anunciou hoje que é uma das 325 empresas de 50 setores de mercado incluídas no índice de igualdade de gênero Gender-Equality Index (GEI) 2020 da Bloomberg. O GEI se expandiu em 2020 para representar 42 países e regiões, incluindo pela primeira vez empresas sediadas nas Filipinas, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, República Tcheca e Rússia. As empresas do índice atuam nos mais diversos campos, entre eles, automotivo, serviços bancários, serviços ao consumidor, varejo, engenharia e construção.

"Esse reconhecimento é um passo muito importante para demonstrar o compromisso da Western Union com a diversidade e a inclusão", declarou Caroline Tsai, diretora jurídica e secretária corporativa da Western Union. "A equidade é um foco importante para a nossa empresa tendo em vista a diversidade de nossos funcionários e clientes, e o ingresso da Western Union no GEI da Bloomberg é um marco significativo à medida que nos esforçamos para desenvolver a cada dia uma cultura de inovação inclusiva."

O GEI monitora o desempenho financeiro de empresas de capital aberto que possuem o compromisso de apoiar a igualdade de gênero por meio de desenvolvimento de políticas, representação e transparência. O índice de referência mede a igualdade de gênero em cinco pilares: liderança e fluxo de talentos femininos, igualdade e paridade salarial entre gêneros, cultura inclusiva, políticas de combate a assédio sexual e marca em prol de mulheres. Neste ano, a Bloomberg ampliou a elegibilidade para inclusão no índice a cerca de seis mil empresas de 84 países e regiões.

"Temos muito orgulho da inclusão da Western Union no GEI da Bloomberg, mas reconhecemos que nosso trabalho na busca da igualdade de gênero nunca termina", afirmou Nicole Vogrin, diretora de comunicação e assuntos corporativos da Western Union. "Seja com nosso foco na presença de mulheres da equipe de liderança, nosso compromisso com o princípio de salários iguais para trabalhos iguais ou a oferta de treinamento de liderança sobre preconceitos inconscientes a respeito de mães trabalhadoras, reconhecemos o avanço em nossa caminhada rumo à igualdade de gênero, mas sabemos também que ainda há muito a fazer."

Por meio da divulgação de métricas relacionadas a gênero que empregam a estrutura do GEI, as empresas incluídas no GEI 2020 proporcionaram uma visão abrangente de seus investimentos em igualdade de gênero no ambiente de trabalho e nas comunidades onde atuam. A Western Union foi incluída no índice deste ano por obter pontuação equivalente ou superior ao limiar mundial estabelecido pela Bloomberg de modo a refletir o alto nível de divulgação e desempenho geral nos cinco pilares da estrutura.

"As 325 empresas incluídas no GEI 2020 provaram seu compromisso com a transparência e demonstraram liderança em relatório de dados relativos a gênero", comentou Peter T. Grauer, presidente do conselho da Bloomberg. "A divulgação de estatísticas e práticas da empresa é um importante primeiro passo para apoiar a igualdade de gênero mundialmente."

A estrutura e o GEI são voluntários e não possuem nenhum custo associado. O GEI é um índice de referência e não é utilizado como parâmetro financeiro. O índice não inclui classificação. Embora todas as empresas de capital aberto sejam incentivadas a divulgar dados complementares sobre gênero para seu perfil de investimento corporativo no Bloomberg Terminal, aquelas que possuem capitalização de mercado de US$ 1 bilhão são qualificadas para a inclusão no índice. Para saber mais, acesse o site do GEI. Assinantes do Bloomberg Terminal podem acessar o GEI em {BGEI }.

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em movimentação internacional de fundos em múltiplas moedas. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos digital e físico, e possibilita que consumidores e empresas enviem e recebam fundos, e façam pagamentos de modo rápido, fácil e confiável. Em 30 de setembro de 2019, nossa rede incluía mais de 550 mil agências de varejo que oferecem serviços da marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de transferir fundos para bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de mais rápido crescimento em 2018, está disponível em 75 países e outros territórios para movimentar dinheiro pelo mundo todo. Com alcance global, a Western Union movimenta fundos para conectar melhor famílias, amigos e empresas, permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

