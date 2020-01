Comunicado do Business Wire :Stats Perform

A CONMEBOL, o órgão governante do futebol no continente, concordou em uma nova parceria com a Stats Perform, líder revolucionário em IA e dados esportivos, como seu provedor oficial de dados. O contrato de quatro anos permitirá à Stats Perform coletar e gerenciar exclusivamente dados das competições mais importantes da América Latina, incluindo Copa CONMEBOL America, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Recopa.

O alinhamento da CONMEBOL com o Stats Perform reforça o compromisso da confederação de garantir que os parceiros de mídia e tecnologia que cobrem as competições recebam dados da mais alta qualidade para trazer à vida todos os jogos para os fãs do mundo todo. Por meio da parceria, a Stats Perform trabalhará com a CONMEBOL e seus parceiros (incluindo o parceiro de transmissão, MediaPro) para criar experiências únicas que informam e capacitam seu público através dos canais de transmissão tradicionais (incluindo FOX Sports e Globo), plataformas OTT (incluindo DAZN e Facebook), mídia digital, marcas, patrocinadores, jogos de fantasia e muito mais.

Os dados detalhados serão entregues através de uma ampla variedade de feeds, fornecendo os detalhes brutos necessários para potentes gráficos de transmissão, destaques automatizados, experiências fantásticas, centros de partidas digitais e muito mais. Estatísticas Os widgets altamente visuais e facilmente personalizáveis do Perform fornecem soluções baseadas em dados para uso em plataformas digitais e sociais, antes, durante e depois da ação.

Pacotes de visualização abrangentes serão criados pela equipe editorial do Stats Perform e disponibilizados antes de todas as competições e jogos da CONMEBOL. Esses pacotes servem uma variedade de funções, incluindo a produção de visualizações de correspondência controladas por dados ou para apoiar operações de transmissão e comentaristas. A equipe também produzirá o sistema de classificação da CONMEBOL antes do sorteio da Libertadores pelos próximos quatro anos, a partir de 2019.

A inovação continua na vanguarda de todas as parcerias do Stats Perform, com equipes de inteligência artificial (IA) e ciência de dados baseadas nas métricas avançadas estabelecidas pela empresa, incluindo Metas esperadas (xG), Assistências esperadas (xA), Sequências, Estilos de jogo e muito mais para elevar a análise da mídia e o envolvimento dos fãs. Usando IA e aprendizado de máquina líderes do setor, fornecidos por meio de sua rede global de vendas, o Stats Perform continuará a trazer informações valiosas e narrativas para melhorar a maneira como o futebol é entendido e experimentado.

A Stats Perform está comprometida com o crescimento das competições da CONMEBOL na América do Sul e globalmente por meio de dados, conteúdo e distribuição. Este acordo é mais um marco no compromisso da Stats Perform de apoiar a expansão do esporte em todo o mundo, com a empresa já mantendo parcerias com a Premier League, La Liga, MLS, EUA Soccer, NWSL e Eredivisie.

Alex Rice - diretor de Direito, Stats Perform, disse: "Temos o prazer de anunciar que seremos o parceiro oficial de dados da CONMEBOL. Essa parceria nos permitirá trabalhar em estreita colaboração com a CONMEBOL para fornecer os melhores dados de qualidade, dando à concorrência o controle de seus direitos e acesso à rede de vendas e experiência da Stats Perform. "

Juan Emilio Roa, diretor comercial da CONMEBOL, disse: "Por meio de nossa nova parceria com a Stats Perform, temos acesso ao maior provedor de IA e dados esportivos para ajudar a expandir nossa exposição em todo o mundo. Por meio dessa parceria, nossos fornecedores de transmissão e mídia terão acesso a informações detalhadas sobre cada partida, equipe e jogador, o que fornecerá histórias e insights mais atraentes para os fãs. Estamos ansiosos para trazer essa emoção para os fãs de futebol em todo o mundo. "

Sobre a Stats Perform

A Stats Perform coleta os dados esportivos mais ricos do mundo e os transforma por meio da revolucionária inteligência artificial (IA) para desbloquear as informações mais detalhadas sobre mídia e tecnologia, apostas e desempenho da equipe. Com uma história de quase 40 anos, a Stats Perform incorpora e soluciona a natureza dinâmica do esporte com um software único de análise por IA, seja para meios digitais e radiodifusores com narrativas diferenciadas, empresas de tecnologia que promovem sua inovação com dados rápidos e confiáveis, centros de apostas em tempo real com serviços de integridade ou equipes. Como empresa líder em dados esportivos e IA, a Stats Perform trabalha com as principais mídias esportivas globais, empresas de tecnologia, centros de apostas, equipes e ligas. Para mais informação, acesse StatsPerform.com

Sobre a CONMEBOL

Fundada em 1916, a Confederação Sul-Americana de Futebol - CONMEBOL - é o órgão governante do futebol sul-americano e a mais antiga confederação continental de futebol do mundo. A CONMEBOL, composta por dez associações membros, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, é responsável pela organização e governança dos principais torneios internacionais de futebol da América do Sul, incluindo a CONMEBOL Copa America, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Recopa, entre outros.

Desde 2016, a CONMEBOL passou por uma série de reformas estruturais para modernizar sua governança e operações, aumentar a competitividade global de seus torneios exclusivos e fortalecer sua promoção do desenvolvimento do futebol, aumentando as receitas e os investimentos.

Como parte dessa estratégia, as competições de clubes da CONMEBOL foram bastante aprimoradas por meio de um novo formato de projeto e adoção de padrões, projetados para aumentar a qualidade dos torneios do ponto de vista competitivo, esportivo e comercial. Graças às melhorias adotadas, os torneios CONMEBOL alcançaram números recordes em participação digital, presença no estádio e vendas.

