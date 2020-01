Parlamentar iraniano oferece US$ 3 milhões para quem matar Trump

Um deputado iraniano ofereceu três milhões de dólares para quem matar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para vingar a morte do importante militar iraniano em um ataque americano no Iraque, informou a agência ISNA nesta terça-feira.

Ahmad Hamzeh, um membro pouco conhecido do Majlis (Parlamento), fez a oferta em nome de Kerman, cidade natal de Qassem Soleimani, que morreu em 3 de janeiro em um ataque com um drone americano na capital iraquiana e foi enterrado em nesta localidade.

"Daremos três milhões de dólares a quem matar Trump", disse Hamzeh, que representa o condado de Kahnuj, perto de Kerman, informou a agência ISNA.

O que ele não explicou é quem pagará a recompensa, anunciada um mês antes das eleições legislativas.

As autoridades iranianas prometeram vingança pela morte de Soleimani, uma das figuras públicas mais populares do Irã e cuja morte exacerbou o sentimento antiamericano no país.