Imagens de leões extremamente magros em parque do Sudão mobilizam moradores

Imagens de leões extremamente magros viralizaram entre sábado (18) e domingo (19). Com os ossos aparecendo, caídos no chão e cobertos de moscas, leões foram fotografados no parque Al-Qureshi, na região de Cartum, no Sudão, no norte da África.





Segundo o portal britânico Mirror, o local passa por uma falta de comida e remédios para os animais. O parque é mantido por investimentos públicos e doações privadas.

Osman Salih, um dos primeiros a começar uma campanha online para atrair atenção pública a situação dos leões, contou, por meio de sua página no Facebook , que a situação é assustadora. “Eu comecei a tremer quando vi os leões nesse estado. Depois de vê os incêndios na Austrália e tantos animais preciosos perdendo a vida, olhar para esses animais presos em jaulas sendo tratados assim fez meu sangue ferver”.





Essamelddine Hajjar, um dos gerentes do parque contou à agência de notícias AFP que muitos trabalhadores têm comprado mantimentos do próprio bolso para os animais. "Comida nem sempre está disponível, então frequentemente nós compramos do próprio bolso", explicou.





A população local se organizou para tentar arrecadar alimentos aos animais. A campanha nas redes sociais #SudanAnimalRescue chamou a atenção de ativistas da região, que também organizam doações. Desde a divulgação do caso, o parque já recebeu alguns donativos. Além dos alimentos, água é outro recurso importante dado o grau de desidratação dos animais.