Sul-africanos presos por venda ilegal de patas de leão

Após impasse, oposição liderada por Guaidó entra no Congresso da Venezuela

Chanceler do Irã soube pela ONU sobre recusa de visto dos EUA

Otan vai retirar temporariamente parte de seu pessoal no Iraque

Soleimani, visto como 'mártir' por todo espectro político no Irã

Guaidó consegue entrar no Parlamento da Venezuela e faz discurso

Chile tem manifestações no segundo dia de provas para admissão em universidades

Putin se reúne com Assad na Síria

Comunicado do Business Wire :General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

