China e outros países se mobilizam para conter surto de coronavírus

Países da Ásia e de outras partes do mundo começaram a fazer checagens de temperatura corporal em aeroportos, estações de trem e ao longo de estradas na tentativa de identificar pessoas infectadas com um novo tipo de coronavírus que teria se espalhado da cidade de Wuhan, na região central da China, e contaminado mais de 290 pessoas na nação asiática.



A confirmação recente de que a doença pode ser transmitida entre humanos ampliou as preocupações, à medida que centenas de milhões de pessoas na China se preparam para viajar durante o feriado do ano-novo chinês, que começará na sexta-feira (24) e se estenderá por uma semana.



As medidas, que foram tomadas na China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Cingapura, Nigéria e outros países, são parte de um esforço para evitar uma repetição do surto de SARS, ocorrido em 2002 e 2003. Na ocasião, o SARS, que é outro tipo de coronavírus, causou quase 800 mortes, paralisou os serviços de transportes e prejudicou economias asiáticas. Fonte: Associated Press.