Um dos 76 presos que fugiram de prisão paraguaia é preso no Brasil

A polícia da fronteira brasileira prendeu, nesta segunda-feira, o primeiro dos 76 detidos pertencentes ao PCC que fugiram no domingo de uma prisão na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

O homem de 30 anos, morador de Imperatriz, no Maranhão, foi abordado pelos agentes no Mato Grosso do Sul, informou o comunicado do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

"Durante entrevista dos militares, o suspeito demonstrou forte nervosismo e acabou confessando aos agentes que havia fugido da penitenciária paraguaia junto com outros 75 presos", explica a nota.

O DOF detalhou que o preso cumpria pena por tráfico de drogas há quatro anos, mas não especificou se ele integra a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A enorme fuga de presos - 40 brasileiros e 36 paraguaios - se deu na madrugada de domingo.

Cinco caminhonetes usadas por alguns dos fugitivos foram encontradas incendiadas em Ponta Porã, no lado brasileiro da fronteira.

Após a fuga, autoridades brasileiras reforçaram a vigilância policial na fronteira, com uso de helicópteros e barreiras.

Já a Bolívia ativou um "alerta policial" em suas fronteiras com Argentina, Brasil e Paraguai após a fuga.

"A Bolívia ativou o dispositivo alerta policial-migratório na fronteira", anunciou à imprensa o coronel Iván Rojas, diretor nacional da Força Especial de Luta contra o Crime.

"É um fato extremamente grave e sem precedentes", disse o chefe da polícia sobre esta fuga.