Pompeo pede apoio a esforços contra 'tirania' de Maduro na Venezuela

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu à comunidade internacional, nesta segunda-feira (20), que continue apoiando os esforços liderados pelos EUA e pela oposição venezuelana para pôr fim à "tirania" de Nicolás Maduro.

"O mundo deve continuar apoiando os esforços do povo venezuelano de voltar à democracia e de acabar com a tirania de Maduro, que prejudica milhões de venezuelanos e que tem um efeito na Colômbia e em toda região", disse Pompeo, após reunião com o presidente colombiano, Iván Duque, em Bogotá.