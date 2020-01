Repressão a protesto em Beirute deixa 70 feridos

Pelo menos 70 manifestantes foram feridos ontem pela polícia em Beirute durante protestos contra o governo. Um dia antes, no sábado, confrontos já haviam deixado um saldo de ao menos 400 feridos.



Para dispersar a população, a polícia usou balas de borracha e jatos d’água. Os protestos no Líbano começaram em 17 de outubro e os manifestantes acusam a classe política de incompetente e corrupta.



A crise econômica piora, com demissões em massa e forte desvalorização da libra libanesa. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.