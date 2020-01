Erdogan pede a chefe militar Haftar fim de 'atitude hostil' na Líbia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu neste domingo (19) ao chefe militar do leste da Líbia, Khalifa Haftar, o fim de sua "atitude hostil" no conflito neste país norte-africano, durante uma entrevista em Berlim com seu homólogo russo.

"Para chegar a uma solução política (...) A atitude hostil de Haftar deve cessar", declarou Erdogan durante uma entrevista ao lado de Vladimir Putin, citado pela agência de notícias turca Anadolu, antes da abertura da cúpula para resolver a situação líbia.

Os dois protagonistas da crise na Líbia, Fayez al-Sarraj - chefe do Governo de Unidade Nacional (GNA), reconhecido pela ONU - e Khalifa Haftar - líder militar do leste do país - estarão presentes na capital alemã.

Putin celebrou a trégua.

"Embora haja alguns incidentes, as duas partes ouviram nosso apelo, e os combates de magnitude cessaram", afirmou o presidente russo.