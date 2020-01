Chipre denuncia Turquia por exploração ilegal de gás natural no Mar Mediterrâneo

O Chipre denunciou a Turquia como um "Estado pirata" neste domingo, afirmando que o país vizinho zomba da lei internacional ao tentar explorar gás natural em zona do Mar Mediterrâneo em que eles não têm direitos econômicos.



De acordo com o governo da ilha, a Turquia está tentando explorar um bloco ao sul da sua costa que já teve seus direitos vendidos para empresas de energia, como a italiana Eni e a francesa Total.



O Chipre alega que, apesar de acordos entre os países da costa do Mediterrâneo para a exploração dos blocos, a Turquia decidiu "ir por um caminho de ilegalidade internacional" e "ignorou provocativamente" os pedidos da União Europeia de abandonar as atividades na região.



Hami Aksoy, ministro das relações exteriores da Turquia, negou as afirmações do governo do Chipre e disse que os turcos cipriotas também têm direito aos depósitos de gás natural e que "ninguém deve duvidar" que o governo de Ankara vai continuar resguardando seus direitos. Aksoy também afirmou que a União Europeia usa "dois pesos" ao tratar a Turquia e os turcos que habitam o Chipre.



A Chipre e a Turquia tem uma relação conturbada desde 1974, quando um golpe de Estado de apoiadores da união da ilha com a Grécia foi impedido pelo país que fica na fronteira entre a Europa e a Ásia. Desde então, um terço da ilha é ocupado por forças turcas e tem um governo independente que só é reconhecido pela Turquia.