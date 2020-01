Cerca de 400 pessoas ficaram feridas no Líbano em confrontos no sábado entre manifestantes e policiais em Beirute - conforme novo balanço divulgado pela Cruz Vermelha libanesa e pela Defesa Civil.

Ao todo, 377 pessoas foram atendidas no local, ou levadas para diferentes hospitais, após os choques ocorridos no entorno do Parlamento e da Praça dos Mártires, epicentro dos protestos na capital do país.