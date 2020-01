Japão promete aumentar sua participação em acordo de segurança com os EUA

Na cerimônia que marcou o aniversário de 60 anos do acordo bilateral de segurança entre os Estados Unidos e o Japão, o premiê japonês, Shinzo Abe, prometeu que o país vai expandir sua participação no consenso que foi um dos pilares da Guerra Fria para evitar a expansão da influência da China e da antiga União Soviética na Ásia.



"Nós elevamos a relação para que cada um de nós, Estados Unidos e Japão, nos protejamos e assim dando mais força para a aliança", disse Abe. "Daqui para frente, é nossa responsabilidade tornar esse acordo mais robusto, para que a guarda da paz e da segurança tanto cibernética quanto no espaço sejam pilares do consenso."



O acordo completa 60 anos em um momento em que os Estados Unidos diminuí sua presença na Ásia e pressionam o governo de Tóquio para que assuma mais responsabilidades e custos na defesa da região.



"Com a evolução dos desafios que aparecem na seara da segurança, é importante que a aliança seja fortalecida", disse o presidente americano, Donald Trump, em comunicado lido na cerimônia por representantes americanos. "Tenho confiança que nos meses e anos que virão, a contribuição do Japão vai aumentar e a aliança continuará a crescer", completou.