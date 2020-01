Trump diz que líder supremo do Irã deveria ser 'cuidadoso com suas palavras'

Donald Trump usou as redes sociais para criticar o líder iraniano (foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

, disse nesta sexta-feira que o líder supremo do Irã,, deveria ser "muito cuidadoso com suas palavras"."O chamado 'Líder Supremo' do Irã, que não tem sido tão Supremo ultimamente, teve algumas coisas desagradáveis a dizer sobre os EUA e a Europa. Sua economia está em colapso e seu povo está sofrendo. Ele deve ter muito cuidado com suas palavras!", escreveua alcançar seus sonhos do que em matá-los para exigir respeito". "Em vez de levar o Irã à ruína, seus líderes deveriam abandonar o terror e tornar o Irã grande novamente!", acrescentou o republicano.Mais cedo, Ali Khameni criticou potências ocidentais e disse que o país persa não vai se curvar às sanções econômicas dos EUA. Em aparição rara nos rituais semanais de orações em Teerã, o aiatolá disse que o, morto em ataque executado pelos EUA no início do mês, demonstrou o apoio do povo iraniano à República Islâmica, apesar das. (Com informações da Dow Jones Newswires)