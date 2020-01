Irã está disposto a entregar caixas-pretas de avião abatido

O Irã está disposto a entregar à Ucrânia as caixas-pretas do avião ucraniano que foi abatido em 8 de janeiro logo após sua decolagem em Teerã, disse nesta sexta-feira o chefe da diplomacia ucraniana.

"A equipe conjunta de investigadores, composta por iranianos, canadenses e nós mesmos, terá acesso às caixas-pretas 'in situ'. Então a parte iraniana está disposta a enviá-las para a Ucrânia", disse Vadim Pristaiko aos deputados.

A Ucrânia havia indicado na quarta-feira que havia solicitado oficialmente ao Irã a entrega das caixas-pretas do avião da Ukraine International Airlines.

Segundo Kiev, os especialistas que foram enviados a Teerã no dia seguinte à catástrofe já tiveram acesso físico aos dispositivos que registram todos os incidentes de um voo, mas ainda não ao próprio conteúdo das caixas.

Após dois dias de negação, as forças armadas iranianas reconheceram no último sábado que abateram "por engano" o Boeing 737, com 176 pessoas a bordo.