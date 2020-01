Cavalo solto na estrada pega ônibus para voltar para casa no Reino Unido

Um cavalo solto que foi encontrado correndo em uma estrada movimentada na cidade britânica de Cardiff foi colocado em um ônibus público para ser levado de volta para seu dono, explicou a polícia local.

A polícia de Gales do Sul tuitou uma foto do animal dentro do veículo, praticamente vazio, afirmando que, depois de correr "solto na A48, ele acabou pegando um ônibus".

O incidente ocorreu na noite de quinta-feira, quando vários motoristas pararam para tentar cercar o animal depois que ele foi visto na pista expressa de uma das principais vias de acesso à cidade.

"A polícia chegou e ficamos um pouco confusos sobre o que fazer porque não conseguimos um contêiner para transportar cavalos naquele momento", disse à BBC um dos participantes do resgate, Harley Stephens.

Assim, os presentes acalmaram o animal e conseguiram entrar em um ônibus usando a rampa para deficientes, acrescentou.

Stephens acompanhou o cavalo até uma parada onde seu dono foi buscá-lo.

"O cavalo estava bastante calmo", explicou.

"Ele fez um agradável passeio de cinco minutos no ônibus", acrescentou.

"Eu tenho que tirar fotos se ninguém vai acreditar em mim", comentou um policial.

A empresa de transporte Cardiff Bus confirmou a missão de resgate incomum.

"Felizmente, o ônibus voltou do estábulo, mas agora precisa ser limpo", brincou.