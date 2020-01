Chile: popularidade de Sebastián Piñera cai para 6%

A aprovação do presidente Sebastián Piñera caiu para 6%, a pior avaliação de um presidente chileno desde o retorno da democracia, em 1990, segundo pesquisa do Centro de Estudos Públicos (CEP), o instituto mais confiável do país. O levantamento mostrou que o apoio ao presidente conservador caiu 19 pontos porcentuais ante levantamentos anteriores, enquanto a rejeição subiu 32 pontos e chegou a 82%. A pesquisa mostrou ainda que 47% consideram que a democracia no Chile funciona mal ou muito mal. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.