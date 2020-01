Apresentadora se desculpa por piada sobre 'lábio leporino' de Joaquin Phoenix

Uma apresentadora de televisão dos Estados Unidos pediu desculpas por ter feito um gesto imitando um lábio leporino enquanto falava sobre o ator Joaquin Phoenix, após ser duramente criticada por pais de crianças portadoras desta condição.

Wendy Williams, responsável pelo programa "The Wendy Williams Show", levantou várias vezes o lábio superior utilizando um dedo enquanto falava que considerava "atraente" a cicatriz do indicado ao Oscar de melhor ator pelo filme "Coringa".

"Quando ele raspa o bigode tem uma cicatriz bem fina... tem um desses, como se diz? Lábio leporino? Fenda de palatina? Eu a considero muito atraente", disse, entre risos, em seu programa da semana passada.

Phoenix revelou no ano passado à Vanity Fair que tem uma "cicatriz não cirúrgica com a qual nasceu" e não uma "fissura reparada cirurgicamente".

Uma das pessoas que criticou a declaração da apresentadora foi o jogador de futebol americano Adam Bighill, nascido no Canadá, que tem um filho portador de uma má formação labial.

"Os comentários e ações de @WendyWilliams em relação à comunidade com fissuras claramente promove o bullying", escreveu no Twitter Bighill, tachando a atitude da apresentadora de "horrível e ofensiva".

Bighill postou na rede social também uma foto de seu filho Beau, pouco antes de ser operado por conta da mesma condição.

"Quero pedir desculpas à comunidade de pessoas com fissuras labiais, e em homenagem a Beau, nosso programa vai doar para instituições que apoiam a causa", escreveu Williams no Twitter.

O lábio leporino e a fenda palatina são uma divisão no lábio superior, entre a boca e o nariz, que surgem por conta de uma má formação da boca ou do nariz do bebê durante a gestação. Afeta um de cada 500 a 750 bebês em todo o mundo, segundo a organização Operação Sorriso.