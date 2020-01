Trump diz que processo de impeachment no Senado deve avançar 'muito rapidamente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que o julgamento do impeachment contra ele deve avançar "muito rapidamente" no Senado, onde o Partido Republicano tem maioria parlamentar. Mais cedo, a Casa aceitou formalmente o processo, que já foi aprovado pela Câmara dos Representantes.



Em conversa com jornalistas na Casa Branca, Trump também voltou a chamar o processo de "embuste". "Eu sofri impeachment (na Câmara) por fazer uma ligação telefônica perfeita!", escreveu o republicano em sua conta oficial no Twitter logo depois. O presidente americano é acusado de ter pressionado a Ucrânia a investigar seu rival político, Joe Biden, que é pré-candidato à Presidência dos EUA nas eleições deste ano.



"Nossa economia nunca esteve melhor" declarou Trump, ao lembrar que a taxa de desemprego nos EUA atualmente é a mais baixa em 50 anos. O líder da Casa Branca ressaltou, ainda, a conclusão da chamada "fase 1" do acordo comercial entre Washington e Pequim como uma vitória de sua gestão e elogiou a aprovação do acordo comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), que foi aprovado nesta tarde pelo Senado e substitui o antigo Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês).