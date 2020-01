Governo Trump violou lei ao reter verba militar para Ucrânia, diz OMB

A administração do presidente americano Donald Trump violou uma lei do país ao reter verba que seria destinada a segurança militar da Ucrânia, aponta um documento do Gabinete de Prestação de Contas, órgão técnico e apartidário do governo dos Estados Unidos.



A primeira página do documento, divulgado nesta quinta-feira, 16, pelo órgão, afirma que Escritório de Gestão e Orçamento (OMB, na sigla em inglês) violou a Lei de Controle de Reembolso quando reteve os fundos por motivos políticos. "A execução fiel da lei não permite que o presidente substitua decisões que o Congresso promulgou em lei por suas próprias prioridades políticas", afirma o documento.