Os deputados russos confirmaram Mikhaïl Michustin no cargo de primeiro-ministro, nesta quinta-feira (16), um dia depois do anúncio surpresa por parte do presidente Vladimir Putin para impulsionar "mudanças" no país.

"A decisão está tomada", disse o presidente da Câmara Baixa do Parlamento, Viatcheslav Volodin, após a aprovação de Michustin com 383 votos a favor, nenhum contra e 41 abstenções.