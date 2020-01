Justiça boliviana amplia mandato de presidente e parlamentares até posse do novo governo

O Tribunal Constitucional da Bolívia ampliou nesta quarta-feira os mandatos da presidente interina, Jeanine Áñez, e dos parlamentares até a posse do governo que sairá das eleições de maio, o que provavelmente ocorrerá em julho ou agosto.

"Se estabeleceu que corresponde prorrogar o período do mandato das autoridades dos órgãos do poder público em nível central e 'subnacional', Executivo e Legislativo, até a posse das novas autoridades eleitas nas eleições gerais" de 3 de maio, diz a decisão lida pelo juiz do Tribunal Constitucional Carlos Alberto Calderón.

A decisão será referendada nos próximos dias pelo Congresso e promulgada como lei pelo Executivo.

Áñez assumiu a presidência após a renúncia de Evo Morales, que abandonou o país em novembro em meio a uma onda de protestos, após ser reeleito em votação considerada fraudulenta, no dia 20 de outubro.

Morales, que a princípio fugiu para o México, hoje está asilado na Argentina.