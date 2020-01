ONU prevê muitos fenômenos meteorológicos extremos a partir de 2020

Aquecimento global causará ainda mais fenômenos climáticos extremos no planeta nos próximos anos (foto: Saeed Khan/AFP; Fred Tanneau/AFP; STR/AFP; Ted Aljibe/AFP)

Os anos de 2010 a 2019 foram os mais quentes já observados, alertou anesta quarta-feira, confirmando o inexorável, caracterizado pelo aumento de

"Infelizmente, esperamos ver muitos eventos climáticos extremos em 2020 e nas próximas décadas, alimentados por níveis recordes de gases de efeito estufa que retêm calor na atmosfera", disse o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas, em um comunicado.

A OMM acrescentou que suas análises confirmam a informação fornecida peloda União Europeia na semana passada, que mostra que no ano passado foi o segundo mais quente, depois de 2016.

Não há bons augúrios para 2020.

"O ano 2020 começou aí onde 2019 terminou, com acontecimentos meteorológicos e climáticos de forte impacto", como na Austrália, que "experimentou em 2019 seu ano mais quente e mais seco já registrado", acrescentou.

Este calor recorde "preparou o terreno a imensos incêndios que foram muito devastadores" na grande ilha continente, apontou.

Segundo o balanço oficial, esses incêndios provocaram a, destruíram mais de 2.000 casas e queimaram uma zona de 100.000 quilômetros quadrados, maior do que a superfície da Coreia do Sul, e perturbaram as classificações do Aberto da Austrália.

Globalmente, as temperaturas médias desses cinco e dez últimos anos foram as mais elevadas já registradas.

Desde os anos 1980, cada década foi mais quente do que a anterior, segundo a OMM, que acredita que essa tendência continuará.

Segundo a agência especializada da ONU, a temperatura mundial anual em 2019 superou em 1,1°C a média registrada na época pré-industrial (1850-1900).

"Segundo a trajetória atual das emissões de dióxido de carbono, nos dirigimos a um", advertiu Taalas.

O Acordo de Paris de 2015 busca limitar o aquecimento a +2°C ou 1,5°C, mas mesmo que os cerca de 200 países signatários respeitarem seus compromissos de redução de gás com efeito estufa, o aquecimento poderá superar os 3°C.

Os cientistas já demostraram que cada meio grau a mais aumenta a intensidade e/ou a frequência de cânulas, tempestades, secas ou inundações.

Apesar dessa constatação, a conferência climática da ONU (COP25), celebrada em dezembro em Madri, não esteve à altura da urgência climática, uma chance perdida segundo o secretário-geral da ONU António Guterres, que pede mais ambição na luta contra o aquecimento.

O aquecimento climático preocupa a ONU pois as temperaturas recorde não são o único problema enfrentado pela comunidade internacional.

Derretimento de geleiras, níveis marítimos recorde, acidificação e aumento do calor dos oceanos, condições meteorológicas extremas são alguns dos fenômenos que caracterizaram a década passada, segundo a OMM.