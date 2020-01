Meghan Markle faz primeira aparição pública em Vancouver

A esposa do príncipe Harryh, Meghan Markle, visitou nesta terça-feira a sede de uma associação de caridade em Vancouver, em sua primeira aparição pública depois que o casal anunciou sua renúncia às obrigações de protocolo.

"Veja com quem tomamos chá hoje", escreveu o Centro para Mulheres Downtown Eastside em sua conta do Facebook, dedicado a ajudar mulheres e crianças em perigo nessa cidade na costa oeste do Canadá.

A associação publicou uma foto de seus membros em torno da Duquesa de Sussex, em uma atmosfera casual.

Meghan passou a temporada de festas de fim de ano no Canadá, com seu filho Archie.

A ex-atriz americana conhece bem o país, onde gravou por vários anos a série de televisão "Suits".

Relutantemente, a rainha Elizabeth II da Inglaterra concordou que seu neto e esposa estabelecessem uma "nova vida" após um "período de transição".