Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics, provedora mundial de inteligência financeira, anunciou hoje que a BNP Paribas Cardif selecionou a solução RiskIntegrity? para IFRS 17 da Moody's Analytics para sua implementação mundial do IFRS 17. A subsidiária de seguros da BNP Paribas irá utilizar a solução RiskIntegrity para IFRS 17 a fim de atender aos rigorosos requisitos de relatórios do novo padrão contábil.

Projetada para atender às necessidades de atuários, pessoal de finanças e profissionais de TI, a solução RiskIntegrity para IFRS 17 vem com todos os recursos necessários para uma implementação eficiente do IFRS 17. Disponível como uma solução de Software como Serviço (SaaS), integra-se perfeitamente à infraestrutura existente de uma seguradora, conectando dados, modelos, sistemas e processos entre funções atuáriais e financeiras.

"Estamos muito satisfeitos que a BNP Paribas Cardif tenha escolhido nossa solução para a implementação do IFRS 17, que terá um impacto de longo alcance nas empresas de seguros em todo o mundo", disse Andy Frepp, Diretor Executivo da Moody's Analytics. "Estamos ajudando um número crescente de seguradoras a atender com eficiência os novos requisitos de contabilidade e divulgação, e utilizamos nossas ferramentas para ir além dos relatórios e tomar melhores decisões em negócios e de modo mais rápido."

"A seleção pela BNP Paribas Cardif da solução IFRS 17 da Moody's Analytics foi motivada não apenas por suas funcionalidades e facilidade de uso, mas também pela profundidade dos conhecimentos atuariais e de soluções da Moody's Analytics", disse Murielle Puron Chambord, Diretora Financeira da BNP Paribas Cardif.

No ano passado, o Moody's Analytics foi nomeada uma Líder de Categoria em "Soluções de Tecnologia IFRS 17: Cenário de Mercado e Fornecedores 2019", um relatório da Chartis Research que avalia os 10 principais fornecedores de soluções IFRS 17.

Para obter informações mais recentes sobre o IFRS 17 da Moody's Analytics, acesse o site da Moody's Analytics IFRS 17 - Centro de Conhecimentos.

Clique aqui para saber mais sobre a solução RiskIntegrity da Moody's Analytics para IFRS 17.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança de mercado, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, montadas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mente aberta e foco em satisfazer as necessidades de clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nosso site ou se conecte conosco no Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega aproximadamente 10.900 pessoas no mundo inteiro e mantém presença em 44 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200115005397/pt/

TRACEY SCOTT Comunicações da Moody's Analytics +44.207.772.5207 Relações com a Mídia da Moody's Analytics moodysanalytics.com twitter.com/moodysanalytics linkedin.com/company/moodysanalytics

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.