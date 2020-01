Boris Johnson veta referendo para separar Escócia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recusou, em carta enviada nesta terça-feira, 14, à premiê da Escócia, Nicola Sturgeon, a convocação um referendo de independência. Na correspondência, ele disse que ela deve aceitar o resultado do plebiscito de 2014, no qual 55% dos escoceses preferiram continuar no Reino Unido. "É hora de trabalharmos para unir todo o Reino Unido", escreveu Johnson. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.