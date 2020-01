Vários foguetes caem perto de base iraquiana com tropas dos EUA

Ao menos dois foguetes Katyusha atingiram nesta terça-feira, 14, a base militar de Camp Taji, localizada em Al Taji, a cerca de 20 quilômetros ao norte de Bagdá e onde há tropas de Iraque e Estados Unidos.



Esse tipo de ataque tornou-se mais frequente em bases iraquianas com presença de tropas americanas desde que o governo dos EUA matou o general iraniano Qassim Suleimani, chefe da Força Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, em um ataque em Bagdá no último dia 3.



Antes da morte de Suleimani, outros ataques, com menor frequência, também tiveram como alvo bases que abrigam militares americanos. A de Al Tayi, por exemplo, já tinha sido atingida por foguetes Katyusha em maio e junho do ano passado. (Com agências internacionais)