Irlanda realizará legislativas antecipadas em 8 de fevereiro

O primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar decidiu convocar eleições legislativas antecipadas para 8 de fevereiro, logo após o Brexit, informou nesta terça-feira a TV pública RTE.

"Atualmente, existe uma janela de oportunidade para a realização de eleições gerais e um novo governo para a próxima reunião do Conselho Europeu em março, com um forte mandato para se concentrar nessas negociações neste verão e outono (boreal)", disse Varadkar a repórteres em Dublin.

Por falta de maioria parlamentar, o Fine Gael (centro-direita) do primeiro-ministro governa a Irlanda desde as legislativas de 2016 com o apoio do partido rival Fianna Fail.

Mas vários escândalos prejudicaram esta aliança e depois que a incerteza sobre a saída do Reino Unidos da União Europeia em 31 de janeiro foi levantada, a realização de eleições antecipadas antes das previstas para 2021 já era esperada.

Varadkar contribuiu pessoalmente para o sucesso desse acordo de divórcio, em uma reunião frente a frente com seu colega britânico Boris Johnson, em dezembro, após o qual foi alcançado um entendimento que evitava um Brexit brutal de consequências econômicas desastrosas.

"No entanto, o Brexit não está terminado. De fato, esta é apenas a primeira parte", alertou o primeiro-ministro irlandês em referência ao acordo de livre comércio que Londres e Bruxelas devem negociar agora e que Johnson quer concluir a todo custo a leste. ano, o que a UE já disse será difícil.

Varadkar também poderia se beneficiar da recente reintegração de instituições na Irlanda do Norte, uma província britânica vizinha da República da Irlanda, onde, com o impulso de Londres e Dublin, sindicalistas e republicanos conseguiram formar um novo governo de coalizão depois de três anos.