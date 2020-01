Treinos para Aberto da Austrália são suspensos por incêndios

A fumaça procedente dos incêndios que assolam a região de Melbourne obrigou os organizadores do Aberto da Austrália a suspender os treinos previstos, nesta terça-feira (14), em preparação para o Grand Slam que deve começar em 20 de janeiro.

Alexander Zverev e David Goffin eram os primeiros que deveriam treinar nas quadras do Melbourne Park, seguidos do número um mundial, Rafael Nadal.

Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff e Karolina Pliskova também foram obrigados a suspender seus treinamentos.

"As práticas foram suspensas temporariamente esta manhã, devido à má qualidade do ar", explicaram os organizadores em um comunicado, acrescentando que as partidas de classificação vão acontecer como previsto.

"As condições no lugar vão melhorando e são constantemente examinadas", acrescentou.

As próximas decisões serão tomadas em consulta com uma equipe médica e com a agência de meteorologia australiana, disseram os organizadores.

"Como sempre, a saúde e a segurança dos nossos jogadores, do nosso pessoal e do nosso público são nossas prioridades", frisou.

Os incêndios que assolam a Austrália há meses deixaram pelo menos 27 mortos e destruíram cerca de 2.000 casas. A fumaça também chega às grandes cidades, incluindo Melbourne.