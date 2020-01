Jessica Mulroney, confidente e braço direito de Meghan Markle

Babá, estilista e confidente: embora prefira passar mais despercebida, Jessica Mulroney é o braço direito de Meghan Markle.

Segundo a imprensa britânica, a canadense de 39 anos esteve cuidando do bebê Archie, filho de Meghan e de Harry, enquanto o casal voltou ao Reino Unido para fazer o polêmico anúncio de que abririam mão de suas funções reais.

As duas amigas, que têm quase a mesma idade, se conheceram em 2011, quando Meghan morou em Toronto para gravar a série "Suits". Logo, perceberam ter vários interesses em comum, como gostar de ioga, moda e viagens.

Em vez de prejudicar a amizade, na verdade a entrada de Meghan na família real aproximou ainda mais as duas.

Mulroney, uma estilista que já trabalhou com a cantora Shania Twain e a esposa do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, Sophie, desempenhou um papel-chave durante o planejamento do casamento real, de acordo com a revista Vanity Fair.

A sua importância no evento, no entanto, foi muito além do 'dress code': Meghan deixou sob responsabilidade de Mulroney uma série de detalhes. Em maio de 2018, os filhos da estilista também participaram da cerimônia.

Sempre elegante, seu vestido azul safira fez sucesso durante o casamento real na igreja de St. George, no Reino Unido, onde Mulroney foi uma das convidadas mais privilegiadas, já que tinha um dos melhores campos de visão durante a cerimônia.

Nascida com o nome de Jessica Brownstein, Mulroney se casou com o apresentador Ben Mulroney, que também é filho de um ex-primeiro ministro canadense. Em 2011, ela e suas duas cunhadas fundaram a ONG Shoebox Project, na qual organiza doações de produtos de beleza e saúde feminina para mulheres moradoras de rua no Canadá.

- "Um pouco de privacidade" -

Desde o casamento, a Mulroney tem sido muito requisitada. Com frequência, aparece no programa "Good Morning America", do canal de TV americano ABC.

Também foi contratada como estilista oficial de Mindy Kaling, atriz, roteirista e produtora americana, conhecida pelas séries "The Office" e "Late Night".

Um dos principais sinais da sua crescente popularidade pode ser visto pelo aumento de seguidores de Mulroney no Instagram. Atualmente, sua audiência quadruplicou, registrando mais de 360 mil seguidores.

Como precaução para não parecer que se beneficia com a amizade com Meghan, a estilista busca não dar muita ênfase a sua amizade coma duquesa de Sussex nas aparições midiáticas.

Desde que Meghan se casou, Mulroney tem sido muito mais discreta nas postagens com a americana em seu Instagram.

"Todas as pessoas tem que ter um pouco de privacidade em suas vidas", declarou a estilista canadense à revista Harper's Bazaar, em março de 2019, na única entrevista que deu desde que a amiga se casou.

"Há coisas das quais nunca falarei", disse Mulroney sobre a sua amizade com a duquesa de Sussex.

Mas Mulroney também colocou em prática uma abordagem um pouco diferente. Em agosto, Meghan e Harry foram criticados por visitar o cantor Elton John na Riviera Francesa e ela comentou sobre isso nas redes sociais.

"Deveriam ter vergonha, brutamontes racistas", escreveu ela no Instagram, sem entrar em mais detalhes.

E na última quinta-feira (09), logo após o anúncio de Harry e Meghan, Mulroney voltou ao Instagram para compartilhar uma trecho da cantora Gina Carey em uma demonstração de apoio a amiga.

"Uma mulher forte parece um desafio para os olhos e pisca", ela publicou.