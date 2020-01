Mistério de dinheiro aparecido nas ruas de cidade inglesa é esclarecido

A polícia examinou o dinheiro em busca de impressões digitais, questionou funcionários dos correios e dos bancos, mas não conseguiu explicar o aparecimento por anos de pacotes de notas nas ruas de uma cidade inglesa. Até agora.

Duas pessoas com uma "conexão emocional" com a cidade mineradora de Blackhall Colliery, no nordeste da Inglaterra, se apresentaram para explicar que estão por trás dessa doação em dinheiro, com a qual procuravam ajudar os mais pobres e desfavorecidos, disse a polícia segunda-feira.

Durante anos, pacotes de 2.000 libras (2.600 dólares) apareceram nas ruas.

Depois de receber "ganhos inesperados", explicou a polícia, o casal, cuja identidade não foi revelada, começou a deixar o dinheiro em 2014. Eles costumam ficar perto do local para garantir que alguém o pegasse, disse ele.

Não está claro quanto dinheiro eles deixaram ao longo do tempo. Segundo as autoridades, os habitantes da cidade devolveram 13 pacotes, ou seja, 26.000 libras, nos últimos seis anos, alegando tê-los encontrado.

Depois que ninguém reivindicou o dinheiro por um tempo, a polícia o devolveu a quem o encontrou.

"Estou muito feliz por termos uma resposta para esse mistério e estou feliz por podermos descartar que o dinheiro está relacionado a qualquer crime ou a uma pessoa vulnerável", disse o detetive John Forster.

E ele agradeceu ao casal de doadores misteriosos por explicar o que aconteceu, bem como aos vizinhos que devolveram os pacotes.