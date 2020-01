Comunicado do Business Wire :Infinite Peripherals

Hoje, a Infinite Peripherals, líder em soluções de mobilidade corporativa, apresenta o Infinea XC, um robusto leitor de código de barras móvel de alto desempenho, para o Galaxy XCover Pro da Samsung. Durante o ano passado, Infinite Peripherals e Samsung trabalharam em conjunto para trazer ao mercado uma poderosa solução de leitura leve com design ergonômico para o mais novo e robusto dispositivo pronto para o campo que foi desenvolvido para ser leve e fino, além de possuir alta durabilidade. Diferente dos outros dispositivos de leitura, o Infinea XC é totalmente integrado e construído no Galaxy XCover Pro para possibilitar melhor desempenho e velocidade.

"Estamos empolgados por termos colaborado com a Samsung para priorizar o desenvolvimento de uma solução móvel integrada a fim de melhorar a produtividade no local de trabalho. Trabalhar com a Samsung nos estágios iniciais do desenvolvimento nos deu uma oportunidade para projetar e construir uma solução de leitura móvel empresarial robusta para nosso ecossistema em expansão", declarou John Vargas, vice-presidente de hardware e engenharia da Infinite Peripherals.

As empresas estão se aproveitando dos smartphones de uso geral e robustos para uma variedade de fluxos de trabalho de captura de dados. O design fino e elegante do Infinea XC para o Galaxy XCover Pro foi desenvolvido para aumentar a adoção e satisfação do usuário, o que vai orientar a eficiência e produtividade de usuário. O leitor Infinea XC da Infinite Peripherals oferece ao usuário os seguintes benefícios:

-- O melhor mecanismo de leitura física da categoria

-- Design ergonômico, leve e robusto

-- Carregador de passagem para o Galaxy XCover Pro

-- Acesso a todas as funções do Galaxy XCover Pro, inclusive NFC, botões programáveis e mais

-- Funcionalidade expandida através do perfeito punho, bateria externa ou carregador com múltiplas entradas

-- Integração simples com SDK fácil de usar

O XCover Pro da Samsung é um smartfone ideal para soluções de leitura de código de barras. Leve e elegante, e capaz de ser especialmente construído para as necessidades do setor, o Galaxy XCover Pro Android também foi desenvolvido para atender as normas MIL-STD 810G e IP681 para resistir a ambientes difíceis, internos e externos. Ele também oferece aos trabalhadores um dispositivo único que pode desempenhar diversas tarefas ao mesmo tempo, com uma tela grande luminosa de 6,3" que proporciona alta qualidade de visão da informação. A tela sensível ao toque melhorada possibilita trabalhar em qualquer condição, e inclui "toque melhorado" para uso com luvas de trabalho. Para garantir que os dados permaneçam seguros, a plataforma de defesa Samsung Knox2 vem embutida na solução.

O leitor móvel Infinea XC da Infinite Peripherals é uma excelente solução para os negócios nas áreas de varejo, assistência médica, hospitalidade, viagem, cadeia de suprimento/logística e muito mais. Juntas, Infinite Peripherals e Samsung estão possibilitando que as empresas consigam fazer mais, a qualquer hora em qualquer lugar.

O Infinea XC é a mais recente adição a um ecossistema de mobilidade em expansão oferecido pela Infinite Peripherals.

Precisa de ajuda para rastrear rapidamente sua visão móvel? O programa acelerador móvel (Mobile Accelerator Program, MAP) da Infinite Peripherals permite que as empresas liberem seu potencial e deem vida a sua estratégia móvel. O MAP possibilita às empresas criarem defesa e envolvimento em sua organização ao fornecer uma prova de conceito para suas visões móveis. Resolva os problemas complexos que sempre emergem durante a jornada de evolução digital com os premiados engenheiros de software da Infinite Peripherals e a melhor estratégia móvel do setor. Integre e desenvolva rapidamente soluções de ponta com o apoio dos dispositivos móveis integrados líderes do setor. Você será capaz de acelerar projetos e implantar sua estratégia de visão móvel realizando seus objetivos comerciais de maneira eficiente e dentro do orçamento.

Venha ver a Infinite Peripherals em ação no estande 4265 da Infinite Peripherals na NRF 2020 e veja como o MAP pode tornar realidade sua estratégia de visão móvel. Para agendar uma visita, entre em contato com Sharon Runyon, diretora de marketing, pelo e-mail sharon@ipcmobile.com.

Sobre a Infinite Peripherals

A Infinite Peripherals possibilita às empresas operarem de maneira mais eficiente através de soluções móveis corporativas de próxima geração. Com mais de 25 anos de experiência de mobilidade, a empresa oferece soluções personalizadas escaláveis para diversos setores, entre os quais varejo, assistência médica, cadeia de suprimento e logística, hospitalidade e viagem. Desde o software de estoque baseado na nuvem até soluções de processo de pagamento totalmente integradas, a Infinite Peripherals incentiva empresas a fazerem negócios em qualquer lugar, a qualquer hora. Com mais de um milhão de soluções distribuídas, a Infinite Peripherals possibilita às empresas reduzirem o consumo de papel, e está totalmente comprometida em ajudar a reduzir a pegada de carbono e o consumo de energia nos negócios em qualquer lugar. Com mobilidade, as possibilidades são infinitas. Para mais informações, visite https://ipcmobile.com/landing-page/samsung-galaxy-xcover-pro-2020

Sobre a Samsung Electronics America, Inc.

Com sede em Ridgefield Park, N.J., a Samsung Electronics America, Inc. (SEA) é uma líder de inovação reconhecida em eletrônicos de consumo, dispositivos móveis e soluções corporativas. Uma subsidiária totalmente pertencente à Samsung Electronics Co., Ltd., a SEA está superando os limites da tecnologia atual e oferece a consumidores e empresas um portfólio de produtos inovadores em eletrodomésticos, entretenimento doméstico, internet das coisas, computação móvel, smartfones, realidade virtual, infraestrutura sem fio e aparelhos portáveis, além de oferecer conteúdo e serviços de ponta relacionados a pagamentos móveis, vídeos de realidade virtual 360 graus, apoio ao cliente e muito mais. A Samsung é líder e pioneira em smartfones e HDTVs nos EUA e uma das marcas de eletrodomésticos de mais rápido crescimento da América do Norte. Para saber mais sobre a Samsung, acesse www.samsung.com. Para as mais recentes notícias sobre a Samsung, acesse news.samsung.com/us e signos em @SamsungNewsUS. Para mais informações sobre o Galaxy XCover Pro da Samsung, acesse https://smsng.news/39ZIp4o

1 Resistente à água até 5 pés (1,5 metro) de água por até 30 minutos. Lave os resíduos/seque depois de molhar.

2 Para uma lista completa das certificações Knox, acesse samsungknox.com.

