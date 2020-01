Morre o filósofo conservador Roger Scruton

De acordo com a família do filósofo, ele morreu ontem depois de lutar contra um câncer nos últimos seis meses (foto: AFP) Morreu ontem, aos 75 anos, o filósofo conservador Roger Scruton. Autor de mais de 50 livros, o britânico era considerado um dos gurus da direita. A confirmação da morte veio por meio de uma nota publicada no site de Scruton. “Amado marido de Sofia, pai adorado de Sam e Lucy e irmão estimado de Elizabeth e Andrea, ele morreu pacificamente no domingo, 12 de janeiro. Ele nasceu em 27 de fevereiro de 1944 e lutava contra o câncer nos últimos seis meses. Sua família tem muito orgulho dele e de todas as suas conquistas”, diz o texto.





Em sua obra, Scruton se debruça sobre temas como política, estética e moral. Ele também atuou como conselheiro do governo britânico e professor da Universidade de Londres. Em 2016, foi nomeado Cavaleiro da Grande Cruz do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II, recebendo o título de Sir. Ele se posicionava a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit.





O filósofo esteve no Brasil no ano passado para lançar o livro Conservadorismo: um convite à grande tradição. Entre suas obras publicadas no país também estão Tolos, fraudes e militantes, A alma do mundo e Como ser um conservador.





A morte de Roger Scruton repercutiu entre figuras da direita brasileira. Flávio Bolsonaro disse no Tweeter: "Hoje perdemos o Prof. Roger Scruton, um dos pilares do conservadorismo do Século XXI. Que seus ensinamentos se perpetuem”. A ex-jogadora de vôlei e blogueira Ana Paula Henkel postou: "Na batalha, é a pessoa corajosa que assume os riscos, e é o covarde que chega em casa para contar a história. É a pessoa firme que sofre o abuso da multidão, e é o conformista fraco que escapa à sua censura. Faça a coisa certa. Rest In Peace, grande mestre Roger Scruton”.