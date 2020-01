Pelo menos 11 pessoas, entre elas oito crianças, morreram neste sábado no naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes em águas turcas, informou a agência estatal de notícias Anadolu.

A embarcação naufragou no mar Egeu, na costa de Cesme, estação balneária do oeste da Turquia, em frente à ilha grega Chios, de acordo com a agência.

A agência acrescentou que oito pessoas foram resgatadas com vida.